Homem joga álcool e ateia fogo em mulher

Por volta das 14 horas deste domingo, o Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado pois uma mulher estava pela Rua Silvio Bolcato com queimaduras em grande parte do corpo.

Ao chegar no local a equipe comandada pelo Sargento Vanderlei, com os Cabos Rogério e Bustamante constatam que a mulher apresentava queimaduras de segundo grau na face, tórax, braços e pernas, totalizando cerca de 70% do corpo queimada.

A mulher relatou aos bombeiros que seu marido havia jogado álcool nela e ateado fogo. A Polícia Militar foi acionada para averiguação dos fatos.

A vítima foi socorrida em estado grave para Santa Casa de Tupã.