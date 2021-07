Covid: 37,5 milhões de brasileiros completam vacinação, 17,73% da população

Hoje, o Brasil ultrapassou a marca de 37,5 milhões de habitantes com vacinação completa contra a covid-19. Até agora, 37.549.091 pessoas receberam a segunda dose ou a dose única da Janssen, o que representa 17,73% da população do país. Os dados foram levantados pelo consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte, com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

No que se refere às vacinas que precisam de duas doses, a primeira delas foi aplicada em 263.052 brasileiros entre ontem e hoje. O total de vacinados até o momento é de 95.480.308 nesta etapa inicial, o equivalente a 45,09% da população nacional. Nas últimas 24 horas, 162.927 pessoas receberam a segunda dose. No mesmo intervalo de tempo, a dose única da Janssen foi aplicada em 4.767 habitantes.

Atualmente, quatro tipos de vacina contra a covid-19 estão em uso no Brasil. No caso dos laboratórios responsáveis pela produção da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech, há a recomendação para a aplicação de duas doses para um combate mais eficiente à doença. Já a fabricante da Janssen indica a necessidade de somente uma dose de seu imunizante.

O estado de São Paulo se mantém em primeiro lugar entre aqueles que, proporcionalmente, mais vacinaram sua população com a primeira dose: 54,33% de seus habitantes.

Em termos percentuais, o Mato Grosso do Sul continua na liderança entre aqueles com maior parcela de habitantes com vacinação completa – ou seja, receberam a segunda dose ou a dose única: 31,17% da população local.