IRAPURU: Exposição sobre os gêmeos que estão em Tóquio faz sucesso

Em tempo de Olimpíadas, a exposição com os uniformes usados em várias participações dos atletas olímpicos Luis Fernando e Paulo Roberto que estão na delegação Brasileira para Olimpíadas de Tóquio 2020, movimentou o centro de Irapuru no último sábado (24).

Organizada pela Diretoria Municipal de Esportes em parceria com a Cultura, a exposição reuniu camisas dos maratonistas em diversas eventos, despertando grande curiosidade, com a presença de centenas de pessoas. A exposição também contou com várias fotos, inclusive com o seu primeiro técnico Readir de Almeida Tovane.

O atleta irapuruense Paulo Roberto está em Tóquio (Japão) representando o Brasil na maratona e sua participação ocorre somente no dia 7 de agosto. Além de Paulo, seu irmão Luís Fernando segue com a equipe técnica do atleta.

Paulo Roberto está prestes a completar sua terceira participação em Olimpíadas. Ele representou o Brasil nas edições de Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 e agora em Tóquio 2020. Sua participação foi confirmada com o índice de 2h10m8s.

Em sua exposição de camisas, esteve também presente no local o seu primeiro treinador de Irapuru, Readir Almeida Tavane e sua mãe, dona Iva, além de autoridades municipais.