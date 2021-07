FLORA RICA: Educação Municipal retoma as aulas presenciais

Após as tradicionais férias de julho, a Educação Municipal retomou as atividades pedagógicas com os alunos, nesta segunda, dia 26 de julho.

As aulas presenciais estão sendo realizadas sem divisão de turmas, sendo das 08 às 11h no período da manhã e das 13 às 16h a tarde.

A secretaria municipal de Educação ainda informa, que todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 estão sendo reforçadas no ambiente escolar, dentre o uso obrigatório de máscara, distanciamento dos alunos, assepsia das mãos e controle de temperatura na entrada da escola. Diante disso, o retorno às aulas presenciais é extremamente seguro aos alunos, inclusive, de suma importância para a evolução no aprendizado.

Os pais e responsáveis que ainda tiverem dúvidas quanto ao retorno das aulas presenciais podem procurar a diretoria, a fim de esclarecer todas as questões.