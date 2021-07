Mulher tenta adentrar na Penitenciária de Flórida Paulista com micro aparelho celular

No último domingo (25), uma visitante foi surpreendida tentando adentrar na Penitenciária “AEVP Cristiano de Oliveira” de Flórida Paulista com objetos ilícitos.

Por volta das 12h30, ao ser submetida ao procedimento de revista através do scanner corporal, foi visualizado uma imagem suspeita em seu corpo.

Ao ser questionada, a mulher retirou um invólucro contendo um micro aparelho de telefonia celular, que estava camuflado em seu corpo.

Diante dos fatos, o objeto foi encaminhado a Delegacia de Policia local para as devidas providências. Foi instaurado procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade do sentenciado e a visitante suspensa do rol de visitas.