OSVALDO CRUZ: Ex-prefeito é condenado a dois anos de “sursis” e pagamento de mais de R$ 5 mil para vereador

O Juiz de Direito, Dr. GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER, condenou no último dia 19 de julho, o ex-prefeito de Osvaldo Cruz, Edmar Carlos Mazucato, há 2 anos de Sursis e pagamento de 5 salários míninos, no caso de agressão envolvendo o ex vereador, Roberto Pazotto.

Segundo consta no processo número 1501221-23.2019.8.260407, o ex-prefeito terá que cumprir algumas restrições, por dois anos,como, proibição de frequentar casas de dança e congêneres, proibição de sair da comarca onde reside, sem autorização judicial por mais de dez (10) dias, proibição de transferir sua residência sem prévia comunicação e comparecimento pessoal e obrigatório a ser efetuado junto à Central de Penas e Medidas Alternativas do Município, mensalmente, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar suas atividades.

Já o pagamento de 5 salários mínimos será dividido em cinco vezes.

Caso Pazotto

O ex-vereador José Roberto Pazotto, acusou o ex-prefeito Edmar Mazucato, de agressão no dia 16 de agosto de 2019, em sua empresa.

Na época, o ex-prefeito negou a agressão e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.