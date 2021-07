FLÓRIDA: Autoridades recebem visita de chefe de gabinete do deputado Murilo Félix

O prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior, juntamente com o vice-prefeito Sidnei Gazola e vereadores Tiago Ribeiro de Souza e João Batista Freschi (João Catenga), recebeu em seu gabinete na Prefeitura Municipal, na manhã desta terça-feira (27), a visita de Carlos Alberto Fagundes, que é chefe de gabinete do deputado estadual Murilo Felix (PODE).

Na ocasião, foram apresentados alguns pedidos de verbas para serem encaminhados ao deputado.

O Poder Executivo apresentou dois pedidos de verbas, sendo R$ 200 mil para custeio no setor da Saúde Municipal e mais R$ 100 mil para o Asilo São Vicente de Paulo. Já o Legislativo, através dos vereadores Tiago Ribeiro e João Catenga, solicitaram uma verba no valor de R$ 50 mil para reforma e manutenção da praça de esportes do Distrito do Indaiá do Aguapeí e outra verba no valor R$ 100 mil para adequação e manutenção do Almoxarifado Municipal.

Por meio de vídeo-chamada o deputado Murilo Felix conversou com o prefeito Fróio, colocou seu mandato à disposição e afirmou o compromisso de viabilizar verbas para Flórida Paulista.

Segundo o chefe do gabinete do deputado Carlos Alberto Fagundes, o objetivo da visita foi conhecer o município, e estar com o prefeito e demais autoridades.

O prefeito Fróio agradeceu a visita e disponibilidade do chefe de gabinete de encaminhar as solicitações.

Participaram da visita os secretários municipais, Cleber Oliveira (Agricultura), Odmir Cândido da Silva Júnior (Meio Ambiente), Orlando Teixeira (Obras), Aguinaldo Adelino Carvalho (Saúde) e Wagner de Jesus Machado (Jurídico).