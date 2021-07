Mais duas praças de pedágio começam a funcionar amanhã

O início do funcionamento terá um sistema de descontos para veículos de passeio por uso frequente nas pistas automáticas, de acordo com a concessionária Eixo-SP.

O credenciamento pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e Secretaria de Transportes ocorre após o cumprimento contratual de melhorias no pavimento e na sinalização, além da estrutura de serviços oferecida, inseridas no Programa Intensivo Inicial (PII).

No dia 15 deste mês, teve início a operação das praças de pedágio na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), uma em Parapuã (SP), no km 551,500, e outra em Inúbia Paulista (SP), no km 581,700, e ainda em um trecho da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no km 400,100, em Martinópolis (SP).