Mariápolis, Pracinha e Sagres participam de reunião com Adamantina sobre a integralização e regionalização da saúde

A Prefeitura de Adamantina segue com as tratativas visando integrar, dar atendimento completo ao paciente, e regionalizar a saúde, que consiste em atender os pacientes de todos os municípios, que integram a microrregião de Adamantina.

Estiveram presentes no encontro o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, o secretário de saúde de Adamantina, Gustavo Taniguchi Rufino e a chefe de gabinete, Luciana Pereira.

Participaram ainda o prefeito de Mariápolis, Ricardo Watanabe, o vice-prefeito Gilson Paulo e a secretária de saúde, Regiane Penha; o prefeito de pracinha, Maurilei Dias da Silva e a diretora de saúde, Juliana Rissato e, ainda, o prefeito de Sagres Roberto Batista Pires e a secretária de saúde, Cícera Sueli.

No encontro, foram discutidas as demandas locais dos municípios. A partir disso, serão buscadas em conjunto soluções para tornar os atendimentos mais próximos. Já foram realizadas reuniões com Lucélia, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista e Flórida Paulista.

Todo o projeto que está em desenvolvimento visa fortalecer a estrutura de saúde e oferecer uma alternativa com as mesmas características, mas mais próxima dos municípios que integram a microrregião.