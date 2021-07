O governador de São Paulo, João Doria, vai antecipar novamente o calendário de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

A imunização de adultos com a primeira dose deve ser finalizada na primeira quinzena de agosto – anteriormente estava prevista para o dia 20. As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Nesta quarta-feira (28), Doria vai divulgar em coletiva um novo calendário completo da imunização de adultos.

