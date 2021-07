FLORA RICA: Vídeo com carro do executivo em cidade do litoral paulista gera repercussão

Nesta semana um vídeo postado pelo vereador de Flora Rica Alan Gonçalves Moreira Batista de Souza, gerou grande repercussão na cidade.

O vídeo mostra o carro do executivo de Flora Rica na cidade de Peruíbe no litoral paulista em pleno final de semana.

De acordo com o vídeo, a pessoa que filmou, afirma que sempre o carro do executivo da Prefeitura de Flora Rica fica naquela cidade do litoral paulista, sempre nos finais de semana e na segunda-feira vai embora.

O vereador Alan através das redes sociais afirmou que recebeu este vídeo de um colega de partido da cidade de Peruíbe e resolveu mostrar para que a população de Flora Rica tenha conhecimento.





Ainda em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o vereador afirmou que o que causa mais indignação é que o carro do executivo conforme mostra o vídeo, não está sendo utilizado em trabalho oficial e agora o prefeito acaba de comprar um veículo zero km para o gabinete no valor de mais de R$ 160 mil. “Neste período de pandemia, este dinheiro poderia ser utilizado em prol da população, fica aqui a minha indignação, sobre esta situação”, lamentou o vereador.

O vereador Alan ainda destacou que obteve a informação de que a Promotoria de Justiça da Comarca já tem conhecimento destas viagens do prefeito a cidade de Peruíbe com carro oficial com frequência e está investigando.

ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO:

PREFEITO SE MANIFESTA

O jornal e site Folha Regional, entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Flora Rica para que o prefeito Gilberto Sanches Gomes “Gica” se manifestasse sobre o vídeo.

A Assessoria de Imprensa informou que “a visita a Peruibe foi realizada a fim de articular um encontro com o deputado Samuel Moreira, visto que o escritório do seu assessor, José Augusto Pires fica em Peruíbe”.

Informou ainda que “na oportunidade, o prefeito além de garantir o encontro, também conquistou recurso de R$ 100 mil para obras e projetos da Defesa Civil, inclusive, divulgado este encontro no site oficial e Facebook da Prefeitura de Flora Rica”.