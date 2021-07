FLÓRIDA: Missa, carreata e benção de veículos são realizadas no Dia de São Cristóvão

Foram realizadas neste domingo (25), a missa, carreata e benção em comemoração do Dia de São Cristóvão, protetor dos motoristas em Flórida Paulista.

O evento que é tradicional em Flórida Paulista teve início na Paróquia Nossa Senhora Aparecida com a celebração da missa no período da manhã, seguida da carreata e a benção dos veículos que ocorreu no monumento em homenagem a São Cristóvão localizado na marginal de acesso ao Cemitério Municipal às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).



A Polícia Militar esteve no local e prestou apoio na organização da fila para a benção e também na segurança viária.

Vários veículos passaram pelo local e foram aspergidos com água benta pelo Pe. José Ribeiro.

Confira algumas fotos feitas pela reportagem do jornal e site Folha Regional.