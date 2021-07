Prefeito de Prudente recebe recomendação do Promotor para retorno das aulas presenciais

O prefeito de Presidente Prudente Ed Thomas recebeu no gabinete o promotor de justiça Marcos Akira, que entregou a Recomendação n° 22/2021 para que o prefeito e a secretária Municipal de Educação interina, Francisca Maria Chagas, apresentem em cinco dias, um cronograma de retorno das aulas presenciais e demais atividades nas unidades de educação infantil, fundamental e médio do município, com presença facultativa de 100% dos alunos, desde que devidamente respeitados os protocolos sanitários.

“Estamos com um plano muito sólido para atender esse documento. Temos uma reunião marcada com o Comitê Geral e vamos apresentar e discutir essa proposta. Vamos estabelecer mínimo de atendimento de alunos por dia, de acordo com a estrutura de cada escola. Iniciando essa adequação para num curto prazo chegar a 100%,” adiantou a secretária interina de Educação.

A recomendação foi entregue pelo Promotor de Justiça de Prudente, com designação para atuar no GEPAC (Grupo de Atuação Especial de Educação). A reunião contou com a presença do procurador do município, Dr. Pedro Anderson.

O prefeito falou que a Prefeitura pretende acatar a recomendação e iniciar a elaboração de um cronograma de retorno presencial, tendo em vista a situação em relação às medidas de controle da Covid e o avanço na vacinação.

De acordo com o promotor, neste documento deve contar um cronograma para retorno imediato das aulas e quais necessidades, como questões estruturais e as questões pontuais em algumas escolas. Segundo ele, o retorno deve ocorrer em consonância com o Decreto Estadual nº 65.849/2021 e Resolução nº65/2021 da Secretaria Estadual de Educação.