DRACENA: Geada prejudica produtores rurais e estrago pode chegar a R$ 15 mil em plantação de hortaliças

As ondas intensas de frio e geadas no Oeste Paulista entre junho e julho causaram prejuízos para produtores rurais de Dracena (SP). Na manhã desta quinta-feira (29), a cidade registrou temperatura mínima de 2°C.

No bairro rural Palmeiras, a plantação de hortaliças da produtora Jeane Alves Vasconcellos de Souza foi novamente atingida pela geada.

“Já havíamos perdido plantação de alface na semana passa, agora vamos sentir ainda mais, porque as hortaliças já estavam queimadas. O alface que iríamos colher durante os próximos 15 dias já está todo prejudicado. Tenho canteiros com até 100% de perda”, falou.

A produtora rural disse que o prejuízo pode chegar a R$ 15 mil.

“O reflexo da geada vai vir na próxima semana. Ao passar dos dias, as verduras vão ficando feias, algumas ficarão brancas, outras amarelas, até apodrecerem. É muito difícil”, lamentou Jeane.

A situação também atingiu a plantação de café no sítio do produtor rural Valdir Carlos Martins, no bairro Marrequinha.

“Eu estava até contente que não ia gear, mas não teve jeito, ela veio mesmo. A primeira estragou bem, a segunda, essa terceira vai acabar com quase tudo. O café é novo e não teve um pé que ficou sem queimar. Praticamente, vai liquidar com o café”, falou Martins.

A geada veio em uma intensidade menor, mas que mesmo assim prejudicou as plantações.

No final de junho e na segunda quinzena de julho, o fenômeno climático danificou a pastagem e a roça de urucum de outra propriedade rural, em Dracena.

Quase dois mil pés da cultura ficaram queimados e a nova geada, registrada nesta quinta-feira (29), pode colocar tudo ainda mais a perder.

O proprietário do local, Alamir Mendes Souto, disse que uma poda bem drástica vai ter de ser feita.

“Queimou as pastagens, quase não tem cana para tratar do gado, está difícil. O prejuízo fica, não tem outra saída”, acrescentou.

A geada também se confirmou em outros pontos da zona rural da cidade e, conforme a previsão meteorológica, nesta sexta-feira (30), pode prosseguir.

Desde 1994, a região não sofria com o frio tão intenso, segundo climatologista Vagner Camarini.

“Faz 27 anos que não ocorria essa situação no Oeste Paulista, de temperaturas baixas no mês de junho e temperaturas baixas no mês de julho, e esse ano um pouco mais intenso ainda”, disse o climatologista.

Ainda de acordo com o engenheiro agrônomo Wagner Dantas, existem algumas maneiras de reduzir os efeitos da geada.

“Uma das maneiras seria cobrir as plantas com um plástico, esses plásticos de estufa ou algum plástico escuro, para evitar o contato direto com a cultura. A outra forma é utilizar uma neblina artificial, para fazer uma cortina de fumaça sobre as plantas. E a outra forma seria a irrigação. Quando a temperatura cair bruscamente, já ligar a irrigação e essa irrigação deve ser mantida até o início da manhã”, explicou o especialista.