FLÓRIDA: Unidades de Saúde ficam abertas até as 19h para vacinação contra Covid-19

Nesta quinta-feira (29) as Unidades de Saúde de Flórida Paulista vão funcionar com horário estendido para a vacinação contra a Covid-19. O funcionamento começou às 7h e segue até às 19h. A vacinação será para pessoas acima de 18 anos (primeira dose).

A vacinação ocorre nas seguintes unidades de saúde:

– Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”

– ESF I “Nicolau Gerlack”

– ESF II “José Carlos Machado”

– ESF III “Roberto Florindo”

– PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí

Vale ressaltar que a vacinação no Distrito do Alto Íris ocorre por agendamento.

Para ter acesso ao imunizante, o público-alvo poderá se dirigir a uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Vale lembrar que para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação original com foto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, já foram aplicadas em Flórida Paulista, 11.437 doses, sendo 8.696 pela primeira dose, 2.462 pela segunda dose e 279 por dose única.

“Vacina Contra a Fome”

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a “Campanha Vacina Contra as Fomes” podem fazer suas doações em qualquer ponto de coleta.