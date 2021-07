Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente muda de nome para Hospital de Esperança

O anúncio foi feito no auditório do hospital por representantes da instituição e do poder público. De acordo com o presidente do Hospital de Esperança, Felício Sylla, a alteração faz o encerramento da fase que começou com a ideia de criação da instituição em 1992. “Nós tínhamos uma dificuldade enorme de ser reconhecido regionalmente e nacionalmente. Nós dependíamos do regulamento do SUS, o credenciamento junto ao SUS. Então, com o credenciamento junto ao SUS, a direção, o hospital, os colaboradores, e a comunidade em geral estão dando um novo salto. Nós somos, agora, o Hospital de Esperança. Esperança na busca de novos recursos, de melhores tratamentos e de elevar o nome de Presidente e da região em nível de cenário nacional”, afirmou.