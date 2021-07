Junqueirópolis comemora o Dia do Agricultor

O Dia do Agricultor foi comemorado na Associação Agrícola de Junqueirópolis, com a participação de agricultores, produtores rurais, e também autoridades. Ao final houve um sorteio para os participantes.

O encontro foi muito salutar onde houve interação e troca de experiências com os empresários do ramo de agronegócio.

O evento foi organizado pela diretoria de Agronegócio, Associação Agrícola e Copaaj.

Discursando entre as demais autoridades o prefeito Osmar Pinatto destacou a importância do agronegócio no empenho do Homem do campo para o desenvolvimento de Junqueirópolis e região.