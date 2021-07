Mega-Sena acumula e vai a R$ 38 milhões no próximo sorteio; veja números

O prêmio de R$ 11.450.803,71 do concurso 2394 da Mega-Sena ficou acumulado. Em sorteio realizado hoje (28) em São Paulo, ninguém acertou os seis números (05-16-25-36-42-44), segundo a Caixa. Por isso, o próximo sorteio terá uma premiação estimada em R$ 38 milhões.

O sorteio teve ainda 48 apostas vencedoras na faixa da quina. Cada uma delas vai embolsar a quantia de R$ 48.523,22.

O próximo concurso, de número 2395, será realizado o próximo sábado (31), em São Paulo. O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo sempre um por dia).