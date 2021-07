SALMOURÃO: Prefeita e vereadores solicitam apoio do Deputado Estadual Vinicius Camarinha

A prefeita Sônia Gabau acompanhada dos vereadores Leandro de Paula e Silvana Oliva Fernandes participaram no dia 22 de julho de importante reunião na cidade de Osvaldo Cruz com o Deputado Estadual Vinicius Camarinha.

Na pauta foram tratados importantes assuntos, como a solicitação de recursos financeiros para ampliação da Creche Escola Municipal e Liberação de um Micro Ônibus para a Educação.

Ainda na oportunidade também foi protocolado Ofício solicitando a liberação de R$ 250 mil para obras de infraestrutura urbana, onde o deputado se comprometeu a efetuar a liberação junto ao Governo do Estado de São Paulo João Dória.

De acordo com o Deputado Vinicius Camarinha, em breve será agendada uma visita ao Município de Salmourão sendo também que serão efetuadas tratativas para participação na inauguração das 104 casas populares que contará também com a participação do vice-governador Rodrigo Garcia.

A prefeita Sônia Gabau, agradece a inciativa do Deputado Estadual Vinícius Camarinha em atender a Santa Casa de Osvaldo Cruz com uma verba no valor de R$ 50 mil, que beneficiará de forma direta toda comunidade de Salmourão e em especial pela liberação de recursos financeiros essenciais para o desenvolvimento do Município e atendimento da população.