AVANTE, O PARTIDO QUE MAIS CRESCE EM SÃO PAULO

Enquanto o Brasil vive uma polarização política, entre direita e esquerda, com embates e manifestações, em um clima de guerra permanente, o estado de São Paulo tem vivido um momento especial, com o expressivo crescimento de uma via alternativa e segura.

O Avante, partido presidido no estado pelo deputado Campos Machado, entrou em 2021 em um dos melhores momentos de sua história. A marca da lealdade, conquistada em 30 anos de vida pública de Campos Machado, se transformou em uma espécie de motor propulsor para o crescimento expressivo do partido em todo o Estado.

Em um ritmo acelerado, Campos Machado imprimiu uma campanha de filiações e consolidação do partido em quase 300 cidades pelo interior paulista, além de um trabalho intenso na capital. Prefeitos, vice-prefeitos e lideranças dos mais diversos setores, empresariais, sindicais e até religiosos, ingressaram nas fileiras do Avante, construindo uma verdadeira onda do bem e uma via alternativa para a nova política pela qual os brasileiros tanto ansiavam.

Assim, o Avante segue rumo a 2022 com uma participação popular muito representativa. Através de departamentos temáticos, o partido criou espaços de vez, voto e voz em dezesseis importantes segmentos sociais, desde o Avante Afro, Avante Mulher e Dignidade Social, Avante Jovem e Avante Diversidade, até o Avante Esporte e Avante Sindical.

São departamentos que contemplam segmentos que necessitam de espaço político para expressar suas necessidades e lutas, bem como estabelecer a amplificação partidária para a maior participação possível da sociedade civil e até de segmentos marginalizados.

Empenhado nessa luta, Campos Machado declara que “o Avante é uma família com todas as suas qualidades e busca dar espaço para os mais diversos segmentos, razão pela qual, em tão pouco tempo, criamos uma força política que vai impactar as eleições de 2022 e, por que não?, as eleições de 2024, quando teremos as acirradas disputas municipais”.

Para o líder do Avante paulista, o partido está estruturado de tal forma que vai, até o início do ano que vem, estar presente em todos os 645 municípios do Estado de São Paulo. Isso significa que estará com mais estrutura partidária do que todos os partidos tradicionais. E conclui:

“Somos Avante, porque somos abertos ao futuro e temos a convicção de que, sim, é possível fazer política com amor, seriedade e competência, respeitando as diferenças e valorizando o que precisa ser valorizado. 2022 está logo ali, e o Avante vai ser protagonista de uma nova história para São Paulo”, disse Campos Machado.