FLÓRIDA: Aulas presenciais na rede municipal retornam dia 4 de agosto

A Secretaria de Educação de Flórida Paulista, anunciou na última terça-feira (27), que as aulas presenciais nas escolas municipais serão retomadas em 4 de agosto.

De acordo com a pasta, a retomada foi decidida após reunião com o Comitê de Contingência do Covid-19.

A aulas presenciais ocorrerá para alunos do ensino fundamental e educação infantil com 50% de presença em sala de aula, conforme o espaço físico. Creches Municipais segue com aulas remotas, bem como, Maternal I e II. Berçário I e II não retornarão, provavelmente só em 2022.

Flórida Paulista conta com duas unidades de ensino fundamental: Emef Octaviano José Corrêa e Emefei Mariana Rondon Militão do Distrito do Indaiá do Agupeí, além da Emei Criança Feliz, de ensino infantil.

A secretária de Educação, Carmen Lopes Paschoaleto garantiu que as escolas deverão seguir uma série de cuidados. O modelo de retorno respeitará as regras de distanciamento social.

Segundo a secretária de Educação, cada unidade escolar ficou responsável por organizar o calendário escolar, bem como horários de entrada e saída dos alunos.

Vale ressaltar que o início das aulas será intercalando a participação presencial dos alunos e a remota.

“O retorno do aluno em sala de aula será fundamental. As escolas estão preparadas e seguem todas as medidas de segurança para garantir a volta dos alunos em salas de aula. Já os nossos profissionais de educação estão imunizados contra a Covid-19”, destacou Carmen Paschoaleto.