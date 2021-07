FLÓRIDA: Polícia Militar faz orientação sobre a proibição do uso do cerol

A Polícia Militar de Flórida Paulista está realizando ações de combate ao uso de cerol e outros tipos de materiais cortantes na soltura de pipas. Segundo informou o sargento PM D’Aquino, comandante do 4º Grupamento da Polícia Militar de Flórida Paulista, as ações estão ocorrendo durante o patrulhamento pelos bairros da cidade.

“As crianças, jovens e até adultos são abordados e orientados sobre os riscos oferecidos caso haja o uso de cerol, cortantes e a popular linha chilena utilizadas durante a prática da soltura de pipas”, explicou o sargento PM D’Aquino.

Ele também destacou que nesta época do ano em que as férias escolares estão ocorrendo em período diferente do habitual devido à pandemia da Covid-19, é mais comum se deparar com crianças em diversas regiões da cidade praticando a soltura de pipa.

“Empinar pipa é sim uma brincadeira saudável, mas que tem que ser praticada longe de redes de alta tensão ou locais que tragam riscos de choque, distante de antenas e outros espaços residenciais e sem colocar em risco a vida de motoristas e pedestres”, frisou D’Aquino.

Vale ressaltar que o uso de cerol além de gerar riscos à vida também é crime e o pai ou responsável pela criança pode responder judicialmente e ainda está sujeito à multa. Denúncias sobre o uso ou venda de cerol e outros materiais cortantes podem ser feitas através do 190 (Centro de Operações da Polícia Militar).