Geada pressiona preço de alimentos, mas não há risco para abastecimento, diz Agricultura

Os alimentos mais sensíveis às geadas, com impacto imediato sobre a produção e os preços, são as hortaliças.

“Para determinadas folhosas, a geada é fatal. Alface, por exemplo. A geada acaba com toda a lavoura. Algumas regiões de cinturões verdes em São Paulo tiveram geada e afetou, de fato”, disse.

De acordo com o diretor, o prejuízo e o salto nos preços, nesse caso, acabam concentrados em um período curto porque o tempo de plantio e retorno à produção das hortaliças é menor.

Em relação ao milho, Farnese afirmou que o impacto mais forte foi causado pela seca histórica que atinge o Brasil. “A geada pegou uma lavoura que estava já em condições sofridas por causa da seca. O efeito da perda da seca foi muito maior.”

Os preços do milho, que estão em patamar alto, devem continuar pressionados nos próximos meses, na avaliação do diretor.

Segundo ele, a pasta negocia com o Ministério da Economia uma isenção de PIS/Cofins para a compra de milho em países de fora do Mercosul. Além disso, a alíquota do imposto de importação do produto está zerada até dezembro.

Outros produtos básicos, como arroz, feijão e trigo, não sofreram impacto das geadas.

Em relação ao prejuízo sofrido por pequenos agricultores, Farnese afirmou que o Proagro (Programa de Garantia da Atividade Rural) prevê o pagamento de indenizações aos prejudicados.

Produtores de café contam com o Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira), que oferece crédito para recuperação de danos com juros de 7% ao ano.

Segundo Farnese, após a conclusão do levantamento do Ministério da Agricultura sobre as perdas, o governo avaliará a necessidade de implementação de novos programas de apoio.

Nesta quinta-feira (29), o CMN (Conselho Monetário Nacional) elevou limites de receita anual para classificação do produtor rural. Com isso, são ampliadas as possibilidades de acesso a crédito programas do governo.