PARAPUÃ: Deputado anuncia verba de R$ 130 mil para aparelho de Ultrassom

O Deputado Estadual Vinicius Camarinha esteve em Parapuã na tarde do último dia 22 de julho.

Na oportunidade o parlamentar que é o atual líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa do Estado foi recebido na Prefeitura de Parapuã pelo prefeito Gilmar Martins.

Vinicius Camarinha estava acompanhado do vereador Eder Castro e na visita assinou autorização de liberação de verba no valor de R$ 130 mil para a compra de um aparelho de Ultrassom, que deverá ser utilizado para exames de pacientes na Santa Casa de Misericórdia local.

A liberação da verba atende um pedido do vereador Eder Castro e desta forma beneficiará a população de Parapuã que precisa se deslocar para outras cidades quando precisa deste exame. O prefeito Gilmar agradeceu o deputado pela liberação do recurso.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o vereador Eder Castro afirmou que este é um momento histórico, sendo uma conquista inédita para o povo parapuense. “Agora podemos afirmar que está autorizado o tão sonhado Aparelho de Ultrassom para Parapuã, sendo um fruto de um trabalho em conjunto, e quem ganha é o povo, quero reafirmar que o meu compromisso sempre será com o povo, obrigado prefeito Gilmar e muito obrigado Deputado Vinicius Camarinha, pela parceria, por viabilizar essa conquista ao município”.