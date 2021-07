Covid: País bate 100 milhões de vacinados com 1ª dose, 47,26% da população

O Brasil já conta com mais de 100 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose de vacina contra a covid-19. No total, 100.082.100 brasileiros estão imunizados parcialmente contra a doença, o equivalente a 47,26% da população do país. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Nas últimas 24 horas, 1.169.522 pessoas receberam a primeira dose da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca ou Pfizer/BioNTech em todo o país.

Pelos números do consórcio, 41.012.243 pessoas estão com vacinação completa contra a covid-19 no Brasil, o correspondente a 19,37% da população total. Entre ontem e hoje, 752.198 habitantes receberam a segunda dose, enquanto a dose única foi aplicada em outros 27.979.

Dos quatro tipos de vacina à disposição no país, três necessitam de duas doses, conforme recomendação dos seus respectivos laboratórios: CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech. A fabricante da Janssen indica a aplicação de apenas uma dose de seu imunizante.

O estado de São Paulo permanece como aquele com maior aplicação de primeira dose em seus habitantes, em termos proporcionais: 57,06% de sua população.

Mato Grosso do Sul se mantém como líder entre os estados com a maior parcela da população com vacinação completa —isto é, receberam a segunda dose ou a dose única: 32,85% de seus habitantes.