FLÓRIDA: Conheça as empresas participantes da “Super Semana” do Dia dos Pais

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista inicia na próxima segunda-feira (2), a sua “Super Semana” do Dia dos Pais.

Serão sete dias com descontos e promoções especiais nas lojas que aderiram a campanha e que agregam desde postos de combustíveis até confecções e presentes.

As empresas participantes da ação estarão identificadas por bandeirolas.

A iniciativa é da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista com o apoio do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site) com o intuito de fortalecer e estimular as compras no comércio de Flórida Paulista.



CONFIRA ABAIXO AS EMPRESAS PARTICIPANTES