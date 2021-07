Força Tática prende homem com 39 porções de cocaína e crack

A Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos na tarde desta sexta-feira (30) em Inúbia Paulista com 30 porções de cocaína e duas de crack prontas para serem vendidas, conforme informou o Setor de Comunicação do 25º Batalhão.



O flagrante ocorreu durante patrulhamento pela cidade, onde os policiais se depararam com um Renault Sandero com placas de Itaquaquecetuba/SP, ocupado por quatro pessoas. A frente do carro estava toda danificada, o que chamou a atenção dos policiais e motivou a abordagem.



A droga e o dinheiro foram localizados no banco traseiro do carro. Com os ocupantes nada de ilícito foi localizado.

Um dos envolvidos permaneceu preso e foi conduzido para a Cadeia Pública de Adamantina onde permanece á disposição da Justiça.