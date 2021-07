Homem é preso pela Polícia Militar por pilotar moto embriagado

Um homem de 36 anos foi preso em Osvaldo Cruz por volta das 23 desta quinta-feira (29), após se flagrado pela Polícia Militar conduzindo uma moto sob o efeito de bebida alcoólica.



Segundo a Polícia Militar, ele transitava em alta velocidade e fazendo “ziguezague” pela Rua Bélgica onde se iniciou o acompanhamento com a abordagem na Avenida Brasil em uma via de contramão.



Feito o teste do bafômetro, constatou-se que o mesmo estava com 1,06 mg/l de sangue de ar alveolar expelido dos pulmões sob o efeito de álcool.



Ele foi preso e permaneceu á disposição da Justiça.