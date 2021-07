Policiais do Grupamento Águia de Presidente Prudente são homenageados em “Café com o Comandante”

Policiais da Base do Grupamento Águia de Presidente Prudente foram homenageados na semana passada durante o “Café com o Comandante” promovido pela Comando Geral da Polícia Militar em São Paulo.



O Coronel PM Fernando Alencar Medeiros recepcionou em São Paulo a equipe e destacou a sua brilhante atuação em uma ocorrência em Paraguaçu Paulista no mês de abril, que contou com o empenho do Helicóptero Águia e resultou na apreensão de 153 tijolos de droga que continham cocaína e crack.



Os policiais receberam homenagens entregues pelo comandante.

A OCORRÊNCIA EM DESTAQUE

As equipes do Policiamento Rodoviário e do 32ºBPM/I, após terem informações de que uma aeronave havia feito um pouso forçado na zona rural da cidade de Paraguaçu Paulista/SP, solicitaram apoio para as buscas.

O Águia 13 decolou e após varredura em uma extensa área rural, a tripulação localizou o helicóptero PR/BAR, modelo R44 de cor preta, próximo a uma região de mata.



Foram direcionadas as equipes em solo, inclusive equipes da Polícia Federal onde o Tático Ostensivo Rodoviário – (TOR) localizaram a aeronave e nela153 tijolos de pasta base para produção de cocaína.

Após a saída da equipe do Águia 13 do local da ocorrência, um veículo GM/S10 de cor branca que se aproximava do local, ao perceber a presença da polícia, fugiu e foi acompanhado pelas viaturas, até que uma equipe de radio patrulhamento conseguiu realizar a abordagem.



Ao interrogarem o motorista, ele afirmou que havia levado o piloto da aeronave até o Terminal Rodoviário de Echaporã/SP. Os policiais foram até lá e conseguiram detê-lo antes que conseguisse embarcar em um ônibus.

Os envolvidos e objetos foram conduzidos até a sede da Polícia Federal na cidade de Marília, onde foi ratificada a voz de por tráfico internacional de drogas.

Além disso, foi feita a apreensão do helicóptero, que até então operava de maneira clandestina.