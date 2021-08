Secretário de Saúde de Flórida Paulista testa positivo para Covid-19

Em uma transmissão ao vivo realizada na noite deste domingo (1), o secretário municipal de saúde de Flórida Paulista, Aguinaldo Adelino Carvalho divulgou que foi diagnosticado com o vírus da Covid-19.

Ele informou que realizou um teste na tarde de hoje e que segue isolado com a família para cumprir a quarentena de recuperação do Coronavírus.

Aguinaldo destacou ainda que vivencia a situação diária de pandemia e que está confiante em Deus e de que tudo dará certo.



Já imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ele também tomou a dose do imunizante da gripe. Aguinaldo informou que está com sintomas leves e que segue em repouso.

Ao finalizar o vídeo, ele pediu as orações dos amigos e da população floridense.