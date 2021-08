Ato com Bolsonaro formaliza credenciamento do Hospital de Esperança junto ao SUS

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reuniu no final desta manhã com autoridades e convidados no Hospital de Esperança, em Presidente Prudente.

O presidente da instituição, Felício Sylla, foi o primeiro a discursar e agradeceu o apoio de Bolsonaro. Falou também sobre a importância do hospital na cidade e região e apresentou a estrutura e corpo de funcionários.

O prefeito Ed Thomas (PSB) discursou na sequência. Solicitou aos deputados presentes a compra de um novo aparelho para o hospital, que custa R$ 9 milhões. Há 11 parlamentares presentes e estes prometeram ajudar.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou que antes havia 233 unidades de alta complexidade em oncologia no país. Agora, são 234 com o Hospital de Esperança. Salientou sobre enfrentar os problemas sanitários atuais do Brasil, mas, ao mesmo tempo, “equilibrar a economia para não deixar as pessoas passarem fome”. “Recuperação da condição econômica é o que o governo está fazendo agora”, pontuou.

Em sua fala, Bolsonaro disse que o credenciamento do Hospital de Esperança junto ao SUS (Sistema Único de Saúde) “não é virtude, mas obrigação do governo”. “Satisfação de estar aqui e, juntamente com o Queiroga, ser responsável pelo credenciamento. Há demandas semelhantes ao daqui em outras cidades e não vamos medir esforços, independentemente de partido político da cidade. Esse ato abre horizontes para que o hospital possa melhor se preparar e equipar. Estou muito feliz em poder servir ao próximo”, declarou.

O presidente descerrou a placa que simboliza o credenciamento. Após o fim do ato, ele seguiu para o Centro Cultural Matarazzo, onde vai se encontrar com prefeitos de mais de 300 cidades.