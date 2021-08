Covid: 41,4 milhões completaram vacinação no Brasil, 19,59% da população

Mais de 41,4 milhões de pessoas completaram o ciclo de vacinação contra a covid-19 no Brasil. Boletim do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, indica que 41.486.498 brasileiros receberam a segunda dose ou a dose única de imunizante, o que representa 19,59% da população nacional. Os dados foram coletados junto às secretarias estaduais de saúde.

Entre ontem e hoje, 83.466 brasileiros completaram a vacinação contra a covid-19. Deste montante, 80.478 pessoas receberam a segunda dose e outras 2.988 tomaram a dose única.

A primeira dose de vacina foi aplicada em 194.237 brasileiros nas últimas 24 horas. O país chegou a um total de 100.871.923 habitantes imunizados parcialmente contra a doença, o equivalente a 47,64% da população do país.

Acre, Amapá, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro não forneceram dados atualizados sobre a vacinação até o horário de fechamento do boletim do consórcio, às 20h.

Quatro vacinas estão à disposição hoje no Brasil. A recomendação dos laboratórios responsáveis pela fabricação da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech é de aplicar duas doses de seus imunizantes para um combate mais eficiente à doença. No caso da Janssen, seu fabricante indica a necessidade de apenas uma dose.

Proporcionalmente, o estado de São Paulo continua à frente entre aqueles com maior vacinação da primeira dose: 57,48% de seus habitantes.

O Mato Grosso do Sul permanece na liderança entre os estados que, em termos percentuais, têm a maior parcela de habitantes com vacinação completa – isto é, receberam a segunda dose ou a dose única: 33,19% da população local.