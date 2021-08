FLÓRIDA: Pichação é registrada no banheiro da pista de cooper

Na quarta-feira (28), a equipe do Setor de Obras da Prefeitura encontrou o banheiro localizado na pista de cooper localizada em frente à Santa Casa de Misericórdia com diversas pichações.

Segundo informou a Prefeitura, o ato de vandalismo pode ter ocorrido na noite anterior ou madrugada.

Foram pichados o vaso, pia, paredes e outros espaços do banheiro, deixando-o com um péssimo aspecto.

A Prefeitura ressaltou ainda que realiza manutenções frequentes no local visando melhor atender as necessidades dos frequentadores do Parque Infantil, Academia ao Ar-Livre e da Pista de Cooper e que inclusive está trabalhando na construção de um novo sanitário para o uso público.