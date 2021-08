SALMOURÃO: Prefeita e vereadores buscam verbas através de deputados do PSDB

No dia 23, a prefeita Sônia Gabau, juntamente com o presidente da Câmara Municipal Fernando Roçato, os vereadores Carlos Pedro Gomes e Edson da Cruz, além do presidente do PSDB de Salmourão Édis Gabau, participaram de reunião com o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e o deputado estadual Mauro Bragato (PSDB).

Na oportunidade a prefeita Sônia Gabau, juntamente com os vereadores agradeceu o deputado Vanderlei Macris pela liberação de R$ 100 mil que serão aplicados na aquisição de medicamentos e solicitou a liberação de uma verba no valor de R$ 400 mil para infraestrutura urbana.

De imediato, o deputado federal Vanderlei Macris e o deputado estadual Mauro Bragato, entraram em contato com a assessoria em São Paulo e garantiram a liberação de R$ 400 mil solicitados, sendo que será agendada reunião com o governador João Doria para assinatura do convênio.

Ao final da reunião os deputados fizeram vídeo firmando parceria em favor da população de Salmourão, sendo que a prefeita Sônia Gabau e vereadores agradeceram todo empenho e dedicação, que vem de encontro com as necessidades de toda comunidade salmoroense.