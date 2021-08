FLÓRIDA: Aulas presenciais na rede municipal começam amanhã (4)

O segundo semestre letivo começa nesta quarta-feira (4) para alunos da rede municipal de Flórida Paulista com ensino presencial e também híbrido. Nas salas, a distância entre as carteiras dos alunos e uso de máscaras será obrigatório.

As aulas presenciais ocorrerão para alunos do ensino fundamental e educação infantil com 50% de presença em sala de aula, conforme o espaço físico. Creches Municipais segue com aulas remotas, bem como, Maternal I e II. Berçário I e II não retornarão, provavelmente só em 2022. Já o EJA (Educação para Jovens e Adultos) retorna com revezamento.

De acordo com a Secretaria da Educação, Carmen Paschoaleto, todos os profissionais da educação estão imunizados contra a Covid-19.

Na escola Emef Octaviano José Corrêa, os portões abrem a partir das 7h para alunos dos 1º e 2º anos. A saída está programada para as 10h30. Já os alunos dos 1º e 2º anos do período da tarde entram às 12h30 com saída programada às 15h45.

A programação para o primeiro dia de aula presencial contará apenas com atividades lúdicas e de acolhimento nas próprias salas de aula, evitando aglomeração.

O horário de recreio será feito com dois intervalos dirigidos, ou seja, acompanhados pelos professores, com 15 minutos cada.

Segundo Carmen Lopes Paschoaleto, as escolas deverão seguir uma série de cuidados. Cada unidade escolar ficou responsável por organizar o calendário escolar, bem como horários de entrada e saída dos alunos

Flórida Paulista conta com duas unidades de ensino fundamental: Emef Octaviano José Corrêa e Emefei Mariana Rondon Militão do Distrito do Indaiá do Agupeí, além da Emei Criança Feliz, de ensino infantil.

A rede municipal de ensino concentra cerca de 950 alunos.