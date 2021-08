FLÓRIDA: Presidente da Câmara faz balanço do primeiro semestre de trabalho do legislativo

A Câmara Municipal de Flórida Paulista encerrou o primeiro semestre de trabalho. Este ano a Câmara Municipal tem como presidente o vereador Tiago Ribeiro de Souza (PSDB) que também exerce o seu primeiro mandato no legislativo floridense.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, Tiago Ribeiro afirmou que durante o primeiro semestre, apesar da pandemia da Covid-19, os trabalhos dos vereadores foram intensos, com muita responsabilidade e dedicação, em busca de melhoria para a população de Flórida Paulista.

Durante o primeiro semestre foi apresentado pelos vereadores um total de 95 indicações com pedido de melhorias, reparos e serviços em geral em diversos setores do município. Ainda expuseram um total de 41 requerimentos com pedidos de informações em diversos setores da Prefeitura e solicitação de obras e serviços. Também aprovaram inúmeros projetos de leis de autoria do poder executivo e desta forma a Câmara Municipal está contribuindo para a execução de serviços e obras para a cidade.

O presidente da Câmara Municipal ressaltou que os vereadores têm feito um trabalho diferenciado nesse primeiro semestre de mandato, fiscalizando pessoalmente obras, visitando bairros e Distritos conversando com os moradores, além de trazer secretários municipais para prestar informações e receber sugestão do legislativo.

Outro diferencial da Câmara Municipal destacado pelo presidente é exercer o trabalho de fiscalização com pedido frequente de cópias de documentos e informações sobre ações do poder executivo. “Estamos dando o exemplo no legislativo, buscando economizar os recursos e gastando com muita responsabilidade o dinheiro público e queremos que isso seja feito também pelo poder executivo”, ressaltou Tiago Ribeiro.

Ainda está sendo feito um trabalho buscando aperfeiçoar o regimento interno da Câmara Municipal que está há anos defasado, bem como a Lei Orgânica do Município.

“O nosso trabalho está sendo feito com muita transparência e responsabilidade e continuo à disposição da população de Flórida Paulista na Câmara Municipal, para ouvir sugestões e acolher as reivindicações e reclamações”, finalizou Tiago Ribeiro.

Encerrando, o presidente Tiago Ribeiro agradeceu todos os vereadores floridenses pelo trabalho desenvolvido no primeiro semestre, o comprometimento em favor do município e também agradeceu os funcionários da Câmara Municipal pela dedicação e responsabilidade nos trabalhos.