SP registra menor ocupação de UTIs para covid-19 em 2021

O estado de São Paulo registrou hoje a menor média de ocupação de leitos de terapia intensiva para covid-19 do ano, 49,2%. Essa é a primeira vez neste ano que o índice fica abaixo de 50%.

Na Grande São Paulo, o nível ficou em 45,2%. De acordo com a Secretaria de Saúde, há 10.156 pacientes internados em todo o território, 5.276, em UTIs e 4.880, em enfermaria.

O órgão atribui a queda principalmente à vacinação. Até hoje, 60,2% dos paulistas já receberam ao menos uma dose do imunizante.

O estado registrou 4.063.680 casos e 139.059 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.

Ontem, o estado permitiu a ampliação do horário de funcionamento de bares, restaurantes e do comércio. Os estabelecimentos agora podem ficar abertos das 6h à 0h, com 80% da capacidade.

Na semana passada, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que a flexibilização é possível por conta do impacto da vacinação nos indicadores da pandemia no estado.