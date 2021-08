Covid-19: CoronaVac e Pfizer perdem eficácia com o tempo, diz estudo chileno

As vacinas CoronaVac e Pfizer perderam eficácia para evitar a Covid-19 sintomática, mas mantêm a proteção para impedir casos graves da doença, segundo um estudo do governo do Chile. O resultado do estudo reforça a tese sobre a necessidade de aplicação de uma terceira dose.

Segundo os dados do estudo, a eficácia da vacina Coronavac, a mais usada no país, caiu para 58,49% para evitar casos sintomáticos. O Chile conseguiu imunizar com duas doses cerca de 65% da população com o imunizante.

Em abril, o estudo oficial reportou uma eficácia de 67%, enquanto que em 26 de junho, o Ministério da Saúde local havia informado que a mesma tinha caído entre 63% e 64%.

Em relação à Pfizer,o estudo mostrou uma eficácia de 87,69%. Estudos internacionais colocaram o imunizante acima dos 90%. Mas o estudo ressalta que, apesar da aparente queda nos números, as vacinas ainda são seguras e protegem contra os casos graves da doença.