Doria acusa Saúde de enviar só metade das doses da Pfizer a SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acusou hoje o Ministério da Saúde de enviar apenas 50% do lote de doses da vacina Pfizer/BioNTech programadas para o estado ontem. Segundo ele, a administração estadual recebeu 228 mil doses a menos do previsto.

Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria acusou o governo federal de perseguição e disse que não houve nenhuma justificativa para a redução no envio. O UOL procurou o Ministério da Saúde, mas não teve resposta até a última atualização.

“Aquilo que deveria ter sido entregue, não foi. O número representa 50% a menos do que o governo do estado São Paulo tem o direito regularmente a receber dentro do Programa Nacional de Imunização. […] É uma decisão arbitrária do Ministério da Saúde e representa quebra do pacto federativo”

O governador também publicou um post nas redes sociais acusando o ministério de boicotar o estado, que está com a vacinação “mais avançada”.

Segundo o consórcio dos veículos de imprensa do qual o UOL faz parte, São Paulo tem a maior proporção de vacinados: 58,73% de seus habitantes já receberam a primeira dose do imunizante contra a covid-19.

O Vacinômetro do governo, informa que 37 milhões de doses foram aplicadas até o começo desta tarde, sendo:

26,9 milhões como primeira dose,

9,4 em segunda dose e

1 milhão com dose única