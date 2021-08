FLÓRIDA: Retomada aulas presenciais para alunos do ensino infantil e fundamental

As aulas presenciais do ensino fundamental e infantil na rede municipal de Flórida Paulista foram retomadas de forma gradual nesta quarta-feira (4). As atividades em sistema híbrido com aulas online seguem normalmente, por meio de rodízio.

A volta acontece com 50% de presença dos alunos em sala de aula, conforme o espaço físico.

Na escola Emef Octaviano José Corrêa, apesar da presença de poucos alunos, o sentimento foi de alívio por estar retornando as atividades presenciais.

“A escola está preparada para receber os alunos com todos os cuidados necessários. Sentimento de gratidão por ter conseguindo passar por esse momento tão difícil e receber os alunos novamente”, contou a diretora Clélia Maria Corveloni Pardinho.

Na unidade escolar a programação do primeiro dia de aula presencial contou com atividades lúdicas e de acolhimento nas próprias salas de aula, evitando aglomeração.

Já na Emei Criança Feliz, de ensino infantil, o retorno presencial foi definido com 50% dos alunos em uma semana, outros 50% na semana seguinte. As crianças receberam ainda duas máscaras.

“Preparamos um guia com todos os cuidados para receber as crianças. Funcionários devidamente equipados, bancos e cadeiras com identificação para as crianças sentarem. Os pais puderam os pequenos até a sala de aula e ver como nos preparamos para esse retorno”, destacou a diretora Rose Forato.

Ela destacou ainda que no recreio, nada de aglomeração. As crianças são orientadas a manter o distanciamento, principalmente enquanto estiverem sem máscaras para comer o lanche.

Para a secretária de Educação, Carmen Lopes Paschoaleto, com a colaboração entre escolas, famílias e alunos, a volta às aulas ainda que remotas será segura e todos poderão aproveitas os benefícios.

Em Flórida Paulista o retorno das aulas presenciais aconteceu na escola Emei Criança Feliz, de ensino infantil e nas escolas de ensino fundamental Emef Octaviano José Corrêa e Emefei Mariana Rondon Militão, do Distrito do Indaiá do Aguapéi. Creches Municipais segue com aulas remotas, bem como, Maternal I e II. Berçário I e II não retornarão, provavelmente só em 2022.