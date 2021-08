Governo de São Paulo anuncia volta das torcidas aos estádios em 1º de novembro

Na semana passada, a cidade de São Paulo teve um leve aumento no número de casos de Covid-19: foram 9.688 casos de 25 a 31 de julho contra 9.512 de 18 a 24 de julho, dentro da estabilidade. De qualquer forma, as autoridades sanitárias do estado estão em alerta por conta da circulação da variante delta do coronavírus.