Homem descumpre medida protetiva, ameaça mãe e irmão e é preso

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para atendimento de um caso de violência doméstica em uma casa. No local, em conversa com o filho da vítima e irmão do autor, os policiais foram informados de que o homem de 43 anos costuma ir até a casa da família e “ameaça todo mundo”. Além disso, ele estaria armado com uma faca, objeto que pegou na própria residência após uma discussão entre os irmãos.