IRAPURU: Prefeitura abre inscrição para cadastro reserva de estagiários

A Prefeitura Municipal de Irapuru abriu inscrição para cadastro reserva de estágios, com a Bolsa Auxílio é no valor de R$ 550,00.

De acordo com o edital do processo de seleção, estão abertas vagas para os alunos dos seguintes cursos: Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Pedagogia, Serviço Social, Engenharia Civil, Psicologia e Fisioterapia.

A data de inscrição para os interessados foi iniciada no dia 28 de julho e prossegue até as 12h do dia 9 de agosto, podendo ser feita somente através do site www.ciee.org.br, sendo que o interessado deve residir em Irapuru, devendo apresentar comprovante.

A Lei Municipal autoriza convocar até dez estagiários, sendo que para o cadastro reserva a Prefeitura verifica a necessidade de cada setor para convocar o estagiário, portanto não tem obrigatoriedade

A Lei Municipal dá prioridade para quem está nos últimos dois anos de curso, porém não tendo inscrito nesse semestre/ano abre-se oportunidade para alunos de anos anteriores.