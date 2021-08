Junqueirópolis terá investimento de 850 mil da Elecktro para troca da iluminação atual por LED

Através da parceria celebrada entre a prefeitura de Junqueirópolis e a Elecktro, o município será beneficiado com a substituição das atuais lâmpadas, por lâmpadas de LED.

Falando do benefício, o prefeito Osmar Pinatto disse que nessa etapa do projeto a Elecktro investirá 850 mil reais para troca de 650 pontos(lâmpadas) em várias ruas e avenidas na área urbana da cidade, com novo visual noturno, proporcionando mais luminosidade e economia.