LUCÉLIA: Deputado Vinícius Camarinha anuncia verba de R$ 200 mil para a Defesa Civil

O deputado estadual Vinícius Camarinha (PSB) visitou o Município de Lucélia no último dia 22 de julho.

O parlamentar que é o atual Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado foi recepcionado na Câmara Municipal de Lucélia pela prefeita Tati Guilhermino, vice-prefeito Marcos Lima e vereadores.

Após conhecer as principais reivindicações apresentadas pelas autoridades de Lucélia o deputado Vinicius Camarinha anunciou de imediato a liberação de uma verba no valor de R$ 200 mil para a Defesa Civil do Município.

A prefeita Tati Guilhermino e o vice Marcos Lima agradeceram o deputado pela destinação da verba e ressaltaram a importância da parceria em favor da população de Lucélia.