Homem é preso pela Polícia Civil por tráfico

A Polícia Civil, por intermédio da DIG/DISE (Delegacia de Investigações Gerais/Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), com apoio do Grupo de Operações Especiais – GOE, prendeu um homem, de 20 anos, por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (5). A prisão ocorreu no bairro Santa Clara, em Dracena.



A prisão ocorreu durante trabalho de buscas, realizado por policiais civis, na residência do acusado, onde foram encontrados porções de maconha, balança, dinheiro, uma faca com lâmina contendo resquícios semelhante a maconha e apetrechos que são comumente utilizados para embalar entorpecentes.



Os policiais civis constataram também que no imóvel do investigado preso havia um sistema de monitoramento de câmeras, que supostamente serviria para visualizar a presença de viaturas policiais nas proximidades da casa. Uma equipe da Polícia Técnico Científica foi acionada para realizar perícia no local.





Ao ser questionado sobre os fatos, o suspeito alegou que as drogas ali encontradas eram de sua propriedade e destinada para o seu consumo, sobre a existência do sistema de monitoramento de câmeras disse que havia instalado para proteger sua casa, pois já havia sido furtado, contudo não havia registro dessa ocorrência.

O preso foi encaminhado à sede da DISE, onde foi ratificada e formalizada a prisão em flagrante, e posteriormente o homem foi encaminhado para uma unidade prisional ficando à disposição da Justiça.

Denúncias anônimas sobre tráfico de drogas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, ou pelo fone (18) 3821-3753, da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE. O sigilo e o anonimato são garantidos.