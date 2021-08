IRAPURU: Fundo Social recebe a doação de 322 cestas básicas do Estado

O Fundo Social de Irapuru recebeu a doação de 322 cestas básicas, para atender a população em situação de extrema vulnerabilidade social.

A doação foi feita pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) através da presidente do Conselho Deliberativo Bia Dória e do presidente executivo Fernando Chucre.

As cestas básicas serão distribuídas às famílias assistidas pelo Fundo Social do município.

A presidente do Fundo Social de Irapuru, a primeira-dama Vilma Zepone agradece todos os envolvidos nesta ação.

O prefeito Mazinho, o vice Luiz e vereadores, também acompanharam de perto o recebimento das doações.