FLORA RICA: Educação adquire dois acervos literários para os alunos

Visando reforçar a qualidade do ensino municipal e oferecer ferramentas atrativas aos alunos, a secretária municipal de Educação Geovana Gomes adquiriu dois acervos literários com o apoio da Prefeitura Municipal.

De acordo com a equipe de Educação, os livros, destinados ao ensino infantil e fundamental, atendem as necessidades do município, visto que são atualizados e interativos, garantindo assim, o interesse da criança na leitura.