FLÓRIDA: Com promoções e descontos, comércio funciona até 14h neste sábado

Continua no comércio de Flórida Paulista a ação voltada para o Dia dos Pais, com promoções e descontos em diversos setores promovida pela Associação Comercial e Industrial.

São dezenas de lojas e estabelecimentos comerciais que estão oferecendo descontos e condições especiais de pagamento aos clientes nas compras no comércio local.

Entre os setores estão: vestuário, comércio de combustíveis, cosméticos, alimentação e bebidas, presentes, calçados, móveis e vários outros serviços e produtos.

A inciativa visa estimular as compras sem que os clientes precisem sair do município onde são gerados emprego e renda, além de contribuir com a arrecadação de impostos em mais esta importante data para o setor.

HORÁRIO ESPECIAL



Visando garantir ainda mais flexibilidade aos clientes, o comércio floridense ficará aberto até às 14h neste sábado.

Um bom momento para aproveitar para comprar os presentes para os papais.