FLÓRIDA: Fundo Social Municipal promove hoje 1ª Festa Agostina – Drive Thru

Com objetivo de valorizar o cultivo do amendoim e do milho no município, o Fundo Social de Flórida Paulista em parceria com as secretarias municipais realizará a 1ª Festa Agostina – Drive Thru.

O evento acontece nesta sexta-feira, dia 6 de agosto, das 18h00 às 20h00 no salão de festas da Prefeitura Municipal, localizado ao lado do Ginásio de Esportes.

No cardápio terá: bolo típico, curau, pamonha, pipoca doce, amendoim torrado na casca, amendoim doce, amendoim salgado e canjica. Cada item será vendido no valor de R$5,00.

A presidente do Fundo Social Municipal, Nelci Ramalho Fróio, informou que toda renda arrecadada será revertida para ações com as famílias em situação de vulnerabilidade social.